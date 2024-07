Moongipa Capital Finance Limited est une société financière non bancaire (NBFC) basée en Inde. La société est engagée dans des activités financières, qui comprennent l'octroi de prêts à la consommation et de microfinancements à ses clients. La société a également entrepris des activités de négociation d'actions, d'actions préférentielles, d'actions, d'obligations (convertibles et non convertibles) et de tous les autres instruments financiers, ainsi que d'autres activités de la NBFC.