Moongipa Capital Finance Limited a nommé M. Sandeep Singh (ACS : 67580) au poste de secrétaire général et de responsable de la conformité de la société, avec effet immédiat. M. Sandeep Singh est membre associé de l'Institute of Company Secretaries of India et possède une expérience de plus d'un an dans les domaines du droit des sociétés et du secrétariat. Numéro de membre

A67580 ; date de nomination : 08 avril 2023.