MoonLake Immunotherapeutics : Jefferies & Co. à l'achat

MoonLake Immunotherapeutics, anciennement connue sous le nom de Helix Acquisition Corp, est une société suisse active dans le secteur des soins de santé. L'entreprise est une société biopharmaceutique en phase clinique qui se concentre sur le développement de médicaments pour les maladies immunologiques, y compris les maladies inflammatoires de la peau et des articulations. La société développe le nanocorps tri-spécifique Sonelokimab (SLK) dont l'objectif est de cibler et de pénétrer les tissus enflammés difficiles d'accès. SLK est une molécule qui s'enrichit dans les tissus profonds de la peau et des articulations et qui se lie aux cibles. SLK inhibe l'IL-17A et l'IL-17F pour traiter les maladies inflammatoires, en inhibant indépendamment les dimères A/A, A/F et F/F de l'IL-17 qui se forment naturellement et qui sont à l'origine de l'inflammation chez les patients.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale