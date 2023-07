MoonLake Immunotherapeutics, qui développe un traitement dérivé d'anticorps pour les maladies inflammatoires de la peau, étudie la possibilité d'une vente, selon des personnes familières avec le dossier.

La société, dont la valeur de marché est de 3,1 milliards de dollars, travaille avec une banque d'investissement et a des conversations préliminaires avec des fabricants de médicaments intéressés par une acquisition potentielle, ont déclaré les sources.

Les sources ont ajouté qu'aucun accord n'était certain et ont demandé à ne pas être identifiées car l'affaire est confidentielle. Les porte-parole de MoonLake, dont le siège se trouve à Zug, en Suisse, et qui est cotée à la bourse Nasdaq de New York, n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les entreprises spécialisées dans l'immunologie ont été des cibles d'acquisition très convoitées, comme en témoignent les récentes transactions telles que l'acquisition de Prometheus BioSciences Inc par Merck & Co pour 10,8 milliards de dollars et l'achat de Dice Therapeutics par Eli Lilly pour 2,4 milliards de dollars.

MoonLake a déclaré le 25 juin que de nouvelles données d'essais cliniques montraient que son traitement pour une affection cutanée connue sous le nom d'hidradénite suppurée avait donné de bons résultats lors d'un essai en phase finale, ce qui rendait plus probable l'obtention d'une autorisation réglementaire. Quelques jours plus tard, la société a annoncé qu'elle avait levé 400 millions de dollars par le biais d'une vente d'actions pour financer le développement du médicament, dont le nom scientifique est Sonelokimab.

Ce médicament dérivé d'un anticorps agit comme un inhibiteur des voies inflammatoires en ciblant les tissus difficiles à atteindre. MoonLake teste actuellement le Sonelokimab pour le traitement d'autres maladies inflammatoires, notamment l'arthrite psoriasique et le psoriasis.

En cas de succès, MoonLake empiéterait sur un marché dominé par des concurrents plus importants, tels que Novartis AG et AbbVie Inc. Selon les analystes de Citigroup, l'Humira d'AbbVie génère environ 1 milliard de dollars par an pour le traitement de l'hidradénite suppurée.

MoonLake a été créée en 2021, lorsque Merck KGaA a cédé sous licence à une société nouvellement créée le Sonelokimab, qu'elle avait développé jusqu'à la première phase de son développement clinique.

En 2022, MoonLake est entrée en bourse par le biais d'une fusion avec une société d'acquisition spécialisée, ce qui lui a permis de lever plus de 200 millions de dollars en espèces. Le prix de son action a été multiplié par cinq depuis ses débuts sur le marché. (Reportage de David Carnevali à New York ; Rédaction de Josie Kao)