Moonpig Group plc est une société basée au Royaume-Uni qui exploite une plateforme de cartes de vœux et de cadeaux en ligne. La société comprend la marque Moonpig au Royaume-Uni et la marque Greetz aux Pays-Bas. Elle propose une gamme de plus de 27 000 cartes, un assortiment de cadeaux, des fonctions de personnalisation et une offre de livraison le lendemain. Elle opère dans deux secteurs d'activité : Moonpig et Greetz. Elle catégorise ses produits par missions, ce qui signifie que la société identifie les principaux destinataires et les occasions pour lesquelles les clients visitent sa plateforme. Sa gamme comprend des cartes pour les occasions saisonnières et les événements quotidiens, ainsi que des cartes avec différents degrés de personnalisation. Elle propose une sélection sélective de produits cadeaux, notamment des fleurs, des chocolats, de l'alcool, des ballons, des tasses personnalisées, des produits de beauté, des bougies, des livres, des articles de fantaisie, des jeux et des peluches. La société propose des cadeaux personnalisés, tels que des tasses et des tee-shirts personnalisés, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Secteur Détaillants autres spécialités