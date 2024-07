Moonpig Group plc est une société basée au Royaume-Uni, qui propose des cartes de vœux en ligne et une plateforme de cadeaux, comprenant les marques Moonpig, Red Letter Days et Buyagift au Royaume-Uni et la marque Greetz aux Pays-Bas. L'offre de la société comprend une vaste gamme de cartes, une gamme de cadeaux, des fonctions de personnalisation et une livraison le jour suivant. La société propose ses produits par le biais de ses plateformes technologiques et de ses applications, qui utilisent des capacités de science des données conçues par la société pour optimiser et personnaliser l'expérience client et assurer l'évolutivité. La fonction de cartes de groupe de la société permet à ses clients de rassembler numériquement les messages de leurs collègues, de leur famille et de leurs amis sur une seule carte. La marque Moonpig est une destination en ligne pour tous les besoins de cadeaux de ses clients, offrant des fleurs, des chocolats, de l'alcool, des ballons et autres. Outre les cartes, la marque Greetz propose des fleurs et des cadeaux, tels que du chocolat, des ballons et des boissons.

Secteur Détaillants autres spécialités