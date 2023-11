More Acquisitions PLC - Société d'acquisition à but spécial basée à Londres - a reçu des engagements irrévocables de la part des détenteurs de 64,3 millions d'actions, représentant environ 51,45% du capital social émis actuel, de voter contre toutes les résolutions proposées par Mike Whitlow lors de l'assemblée générale qu'il a demandée et qui était prévue pour le 1er décembre. M. Whitlow détient une participation approximative de 6,48 % dans More, et ses résolutions visent à "révoquer l'ensemble du conseil d'administration actuel et à le remplacer par deux nouveaux administrateurs de son choix". La société a recommandé à l'unanimité de voter contre ces résolutions. La société a toutefois déclaré mercredi qu'il était peu probable que la réunion soit annulée.

Roderick McIllree, directeur exécutif, a déclaré : "Il est agréable de recevoir un soutien aussi fort de la part des actionnaires. Le fait d'avoir obtenu plus de 50 % des voix à la suite de quelques appels téléphoniques montre le niveau de soutien dont bénéficient les administrateurs en place. Je pense qu'une fois que tous les votes auront été enregistrés, le niveau de soutien sera finalement beaucoup plus élevé, ce qui enverra un message fort : cette tentative opportuniste de prendre le contrôle de votre entreprise a maintenant échoué."

Cours actuel de l'action : 0,55 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 21

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.