More Acquisitions Plc est une société d'acquisition à vocation particulière (SPAC) basée au Royaume-Uni. La Société est constituée dans le but de conclure une fusion, un échange d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une recapitalisation, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises ou entités. La Société n'a sélectionné aucune cible spécifique de regroupement d'entreprises et n'a pas, ni personne en son nom, entamé de discussions substantielles, directement ou indirectement, avec une quelconque cible de regroupement d'entreprises. La société n'a commencé aucune activité et n'a généré aucun revenu.

Secteur Sociétés holdings