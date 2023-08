Morepen Laboratories Limited est une société pharmaceutique. La société est engagée dans la fabrication, la production, le développement et la commercialisation d'une gamme d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API), de formulations de marque et génériques et également de produits de santé à domicile. Ses IPA comprennent, entre autres, Apixaban, Edoxaban, Sitagliptin, Linagliptin, Empagliflozin, Atorvastatin, Loratadine, Desloratadine, Montelukast Sodium, Atorvastatin Calcium, Fexofenadine, Sitagliptin Phosphate, Vildagliptin et Rivaroxaban. Ses formulations finies comprennent les capsules Intebact, Intelicaps Lax, Rythmix Kid Drop, Rythmix Kid Syrup, Kompact Powder, Saltum et Acifix 3X Suspension, entre autres. Ses produits de santé à domicile comprennent notamment le purificateur d'air ambiant Dr. Morepen 49W avec filtre HEPA, le vaporisateur Breathe Free VP06 Dr. Morepen, le nébuliseur à compresseur CN06 Dr. Morepen et le stéthoscope à double tête ST03 Dr. Ses filiales comprennent Dr. Morepen Limited, Morepen Devices Limited et Total Care Limited.

Secteur Produits pharmaceutiques