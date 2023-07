Morgan Advanced Materials plc est un fabricant britannique de matériaux avancés en carbone et en céramique. Ses segments comprennent les céramiques thermiques, les systèmes de métal en fusion, le carbone électrique, les joints et les roulements et les céramiques techniques. Le segment Thermal Ceramics comprend des produits utilisés dans le traitement industriel des métaux, des produits pétrochimiques, du ciment, de la céramique et du verre, ainsi que par des fabricants dans les secteurs de l'automobile, de la marine, de l'aérospatiale et dans des applications domestiques d'isolation et de protection contre l'incendie. Son segment Molten Metal Systems fabrique une gamme de creusets et de consommables de fonderie pour les applications de fusion de métaux non ferreux. Les produits de son segment Carbone électrique comprennent des balais et des collecteurs de carbone électrique, des porte-balais, des bagues collectrices et des systèmes de transfert linéaire. Son segment Joints et roulements comprend des produits utilisés dans les matériaux avancés à base de carbone/graphite, de silicium, de carbure, d'alumine et de zircone. Le segment des céramiques techniques conçoit des matériaux céramiques fonctionnels et structurels, ainsi que d'autres matériaux.

Secteur Machines et équipements industriels