(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des changements de directeurs et de gérants de sociétés cotées à Londres annoncés mercredi et jeudi et qui n'ont pas été rapportés séparément par Alliance News :

----------

Morgan Advanced Materials PLC - fabricant de matériaux avancés en carbone et en céramique basé à Windsor, en Angleterre - engage Alison Wood en tant que directrice indépendante principale, qui rejoindra le conseil d'administration le 1er novembre, date à laquelle l'actuelle directrice indépendante principale Laurence Mulliez quittera le conseil d'administration. Mme Wood a été cadre supérieur chez BAE Systems PLC et National Grid PLC. Elle est actuellement présidente de l'entreprise de construction Galliford Try Holdings PLC, SID d'Oxford Instruments PLC et administratrice de TT Electronics PLC.

----------

Shield Therapeutics PLC - Société pharmaceutique de Newcastle, en Angleterre, en phase de commercialisation, spécialisée dans le produit Accrufer contre les carences en fer - Le directeur général Greg Madison quitte la société immédiatement, "par consentement mutuel, pour poursuivre d'autres opportunités". Anders Lundstrom, directeur non exécutif, est nommé directeur général par intérim. M. Lundstrom est basé à Boston (Massachusetts) et a travaillé pour un certain nombre de sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, dont Biogen Inc (États-Unis) et AstraZeneca PLC (Royaume-Uni). Il a été directeur général de la société suédoise Orexo AB. L'annonce de mercredi est intervenue alors que Shield a déclaré que les ventes nettes ont totalisé 6,9 millions de dollars au deuxième trimestre, soit une augmentation de 69 % par rapport au premier trimestre, ce qui donne un revenu total de 11 millions de dollars pour Accrufer pour le premier semestre 2024.

----------

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.