Morgan Sindall Group plc est une entreprise de construction et de régénération. Elle opère à travers cinq segments : Construction et infrastructure, Aménagement, Services immobiliers, Partenariat pour le logement et Régénération urbaine. Le segment Construction & Infrastructure se concentre sur les marchés de l'éducation, de la santé, du commerce, de l'industrie, des loisirs et de la vente au détail dans le domaine de la construction, et sur les marchés des autoroutes, du rail, de l'énergie, de l'eau et du nucléaire dans le domaine de l'infrastructure. Le segment "Fit Out" comprend l'aménagement et la rénovation de bureaux commerciaux, d'administrations centrales et locales, ainsi que la formation continue, et propose des services de conception et de construction d'intérieurs de bureaux directement aux occupants. Le segment Property Services propose des activités d'intervention et de maintenance planifiée pour les logements sociaux et le secteur public au sens large. Le segment "Partnership Housing" comprend des développements mixtes, la construction et le développement de logements destinés à la vente sur le marché libre. Le segment de la régénération urbaine comprend le développement de sites en plusieurs phases et la régénération à usage mixte.

Secteur Construction et ingénierie