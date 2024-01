La banque d'affaires BDT & MSD Partners, propriétaire d'Alliance Laundry Systems, étudie la possibilité de vendre le fabricant américain d'équipements de blanchisserie à une valeur de près de 5 milliards de dollars, dette comprise, selon des personnes au fait du dossier.

Le fournisseur de blanchisserie commerciale, âgé de 116 ans, travaille avec la banque d'investissement Morgan Stanley pour préparer un processus de vente qui sera lancé dans les semaines à venir, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat car les discussions sont confidentielles.

BDT & MSD, qui a été créée l'année dernière par la fusion d'une société d'investissement soutenue par le fabricant d'ordinateurs Michael Dell avec la banque d'affaires du banquier d'affaires Byron Trott, cherche à obtenir pour Alliance Laundry une évaluation équivalente à plus de 13 fois le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) sur 12 mois de la société, qui s'élève à près de 350 millions de dollars, ont déclaré deux des sources.

BDT & MSD, Alliance Laundry et Morgan Stanley se sont refusés à tout commentaire.

Fondée en 1908, Alliance Laundry fabrique des laveuses et des sécheuses de grande capacité sous cinq marques haut de gamme - Speed Queen, UniMac, Huebsch, Primus et IPSO - et dessert actuellement environ 170 pays avec plus de 4 000 employés, selon son site web. L'entreprise s'est développée grâce à plusieurs acquisitions au fil des ans.

Elle fournit des systèmes de blanchisserie aux installations militaires américaines, aux chaînes de laveries automatiques, aux hôtels, aux établissements de soins de longue durée et aux cliniques, aux restaurants, aux casernes de pompiers, aux appartements résidentiels et à d'autres entreprises de tous secteurs.

En 2015, le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario a vendu sa participation majoritaire dans Alliance Laundry, basée à Ripon, dans le Wisconsin, à BDT Capital Partners, avant sa fusion avec MSD Partners.

BDT & MSD est dirigée par Trott et Gregg Lemkau, deux anciens de Goldman Sachs. Au cours de l'année écoulée, elle a participé à plusieurs grosses opérations, dont le rachat du fabricant de logiciels Qualtrics par la société de rachat Silver Lake pour 12,5 milliards de dollars, ainsi que des investissements dans le fabricant de vêtements de sport Under Armour et National Amusements, la holding familiale de Shari Redstone.

BDT & MSD gère actuellement plus de 60 milliards de dollars d'actifs dans le cadre de toutes ses stratégies, y compris le capital privé, le crédit privé et l'immobilier. En décembre, la société a clôturé son Flagship Private Capital Fund 4 à 14 milliards de dollars. (Reportage d'Anirban Sen à New York ; rédaction de Chizu Nomiyama et Mark Potter)