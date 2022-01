Bausch + Lomb s'inscrit à la cote aux États-Unis et au Canada et annonce une hausse de ses revenus.

Le fabricant de produits de soins oculaires Bausch + Lomb Corp. a déposé jeudi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis et au Canada et a annoncé une hausse de ses ventes pour la première fois.

La société a déclaré que son chiffre d'affaires est passé à 2,76 milliards de dollars au cours de la période de neuf mois terminée le 30 septembre de l'année dernière, contre 2,47 milliards de dollars au cours de la même période de l'année précédente, a-t-elle indiqué dans un document déposé sur https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1860742/000119312522008667/d178785ds1.htm#rom178785_11.

Elle cherche à vendre jusqu'à 100 millions de dollars d'actions, un montant fictif utilisé pour calculer les frais de dépôt, et vise à utiliser ce montant pour développer davantage ses activités.

La société, vieille de 169 ans, qui a commencé comme un petit magasin d'articles d'optique à New York en 1853, fournit actuellement des produits pharmaceutiques de marque et génériques, des lentilles de contact et des produits d'entretien des lentilles à 150 millions de personnes dans plus de 90 pays.

Cotée pour la première fois à la bourse de New York en 1958, elle est devenue privée en 2007 lorsqu'elle a été rachetée par Warburg Pincus.

En 2013, le fabricant canadien de médicaments et la société mère Bausch Health Companies Inc, précédemment connue sous le nom de Valeant Pharmaceuticals, ont racheté Bausch + Lomb à Warburg Pincus.

La société mère avait annoncé en août 2020 sa décision de scinder son activité de santé oculaire en une entité distincte cotée en bourse, mais avait précisé qu'elle conserverait une participation majoritaire.

Morgan Stanley et Goldman Sachs sont les principaux souscripteurs. La société sera cotée sous le symbole "BLCO", selon un document déposé sur https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1860742/000119312522008667/d178785ds1.htm#rom178785_2. (Reportage de Mehnaz Yasmin et Ananya Mariam Rajesh à Bengaluru ; édition par Arun Koyyur)