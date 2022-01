Chez Morgan Stanley, certains bonus vont augmenter de plus de 20%

SYDNEY/HONG KONG/NEW YORK (Reuters) - Morgan Stanley va augmenter de plus de 20% les rémunérations variables accordées à ses salariés jugés les plus performants après une année 2021 marquée par une forte activité de fusions-acquisitions, a-t-on appris de plusieurs sources proches du dossier.

Des banquiers spécialisés dans le marché primaire (émissions d'actions et introductions en Bourse entre autres) et le conseil en fusions-acquisitions (M&A) devraient bénéficier des plus fortes hausses des "bonus" annuels au sein du groupe américain, ces deux divisions ayant réalisés de solides performances l'an dernier, ont dit deux personnes.

Les banques d'investissement ajustent leurs primes annuelles en fonction de l'évolution de leurs activités, afin notamment de retenir certains salariés susceptibles d'être débauchés par la concurrence.

Les salariés de Morgan Stanley seront informés du montant de leur bonus annuel jeudi et le toucheront début février, ont précisé les deux sources.

Morgan Stanley s'est refusé à tout commentaire.

Les personnes citées ne sont pas nommées car les informations évoquées ne sont pas encore publiques.

(Reportage Scott Murdoch, Kane Wu et Matt Scuffham; version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

