Trois personnes proches du dossier ont déclaré qu'un tribunal fédéral américain allait probablement prolonger la période d'examen des offres soumises dans le cadre d'une vente aux enchères d'actions de la société mère du raffineur vénézuélien Citgo Petroleum, ce qui retarderait la résolution de cette affaire qui dure depuis sept ans.

La vente aux enchères du septième raffineur de pétrole américain, organisée par le tribunal, vise à satisfaire des demandes d'indemnisation à hauteur de 21,3 milliards de dollars contre le Venezuela pour des expropriations et des défauts de paiement. La procédure pourrait aboutir à la désignation de nouveaux propriétaires du joyau de la couronne étrangère du Venezuela.

Le tribunal avait prévu de terminer la vente, après deux tours d'enchères, le 15 juillet, quelques jours avant l'élection présidentielle du 28 juillet, que Washington considère comme une issue possible à la crise politique de longue date que traverse le pays sud-américain.

Mais les offres soumises lors du deuxième tour se sont avérées plus complexes que prévu, plusieurs combinant des offres en liquide et des offres de crédit de certains des 18 créanciers approuvés par le tribunal, ont déclaré les sources.

Il a également été demandé aux soumissionnaires d'indiquer si leurs offres prévoyaient de payer les détenteurs d'une obligation garantie par des actions d'une société mère de Citgo, ce qui a ajouté un autre niveau de complexité.

"Les banquiers d'affaires tentent d'égaliser les comparaisons. Cela pourrait prendre un peu plus de temps qu'on ne l'espérait", a déclaré l'une des personnes interrogées.

Citgo exploite trois raffineries qui peuvent transformer jusqu'à 807 000 barils de pétrole brut par jour en carburants et possède un réseau de terminaux de stockage et de pipelines. En 2019, elle a rompu ses liens avec sa société mère, la compagnie pétrolière nationale PDVSA, dont le siège se trouve à Caracas.

L'administration du président Nicolas Maduro et son opposition politique ont demandé au gouvernement américain de retarder ou d'interrompre la vente aux enchères, afin que ses résultats ne modifient pas le résultat des élections.

Lors d'un premier appel d'offres en janvier, l'offre la plus élevée était de 7,3 milliards de dollars, ce qui est inférieur à l'évaluation du raffineur par le marché, qui se situe entre 11 et 13 milliards de dollars.

Les avocats représentant le Venezuela ont qualifié les offres de "décevantes" et ont récemment fait pression sur le tribunal pour qu'il organise un troisième tour si les offres du deuxième tour, qui s'est achevé ce mois-ci, ne s'approchent pas d'une valeur équitable pour l'entreprise.

Au moins cinq groupes d'investisseurs ont soumis des offres fermes lors du second tour, et trois ont obtenu des engagements de financement de la part de banques et de conseillers tels que JPMorgan, Morgan Stanley et Rothschild & Co, ont déclaré ce mois-ci à Reuters des personnes proches du dossier.

Le tribunal n'a pas encore divulgué le nombre d'offres du second tour ni leur montant.

Citgo, les conseils qui supervisent le raffineur et un officier de justice nommé pour superviser la vente aux enchères n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

"Il y a 100 raisons pour lesquelles cette vente aux enchères ne devrait pas se faire dans la précipitation", a déclaré une personne connaissant bien le processus de vente, soulignant la proximité de l'élection présidentielle au Venezuela.

"Il est possible qu'un nouveau gouvernement se présente et qu'il honore ses obligations... et il ne veut pas que cet actif soit vendu. Le tribunal pourrait faire preuve d'un peu de discernement, d'un peu de retenue, et voir ce qui se passe", a ajouté cette personne. (Reportage de Marianna Parraga et Gary McWilliams ; Rédaction de Richard Chang)