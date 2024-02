EQT a engagé Morgan Stanley pour étudier la possibilité de vendre le site web immobilier espagnol Idealista, ont déclaré à Reuters deux personnes au fait du dossier.

Idealista pourrait être valorisé à environ 2,5 milliards d'euros (2,69 milliards de dollars), dette comprise, dans le cadre d'une vente, a déclaré une troisième personne.

Le processus n'en est qu'à ses débuts et le fonds d'investissement suédois devrait procéder à une vente aux enchères au cours du second semestre de l'année, ont déclaré les trois personnes.

Les sources ont précisé qu'un accord n'était pas certain et ont demandé à ne pas être identifiées en raison du caractère confidentiel de l'affaire.

EQT et Morgan Stanley se sont refusés à tout commentaire.

En 2020, EQT a acheté une participation majoritaire dans Idealista, basée à Madrid, à la société de capital-investissement Apax Partners et à la direction, évaluant la société à environ 1,3 milliard d'euros. La direction, dirigée par le fondateur et PDG Jesús Encinar, conserve des parts dans l'entreprise, tandis que les fonds d'investissement privés Oakley Capital et Apax Partners détiennent également des participations minoritaires.

Les acheteurs potentiels pourraient être des investisseurs en capital privé ainsi que des sociétés européennes et internationales de classification de biens immobiliers cherchant à se développer dans le sud de l'Europe, a déclaré la troisième personne.

Fondée en 2000, Idealista opère en Espagne, au Portugal et en Italie, et permet aux agents immobiliers d'annoncer leurs biens en échange d'un abonnement récurrent. Elle propose également aux agents immobiliers des services de publicité en ligne, de courtage hypothécaire et d'analyse de données.

Le journal espagnol Cinco Dias a déclaré en janvier que la société espagnole avait refinancé 300 millions d'euros de dettes, repoussant l'échéance de sa dette à 2029 pour faciliter la vente.

Sous l'égide d'EQT, Idealista a acquis son concurrent italien Casa.it et la société de technologie immobilière Inmovilla.

(1 $ = 0,9286 euros) (Reportage d'Amy-Jo Crowley et d'Andres Gonzalez. Rédaction : Anousha Sakoui et Susan Fenton)