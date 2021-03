Emmanuel Goldstein prend la direction de Morgan Stanley France

Morgan Stanley a annoncé la nomination d'Emmanuel Goldstein comme directeur général de Morgan Stanley France, avec effet immédiat. Il a commencé sa carrière professionnelle comme Commissaire du Gouvernement au Tribunal administratif à s'occuper de droit de la responsabilité hospitalière ou de droit des étrangers.



En 2001, il rejoint Morgan Stanley à Londres. Sur les 20 ans, Il en a passé 10 ans à Paris et 10 à Londres.



En 2005, il est nommé Executive Director puis Managing Director en 2007.



De 1996 à 2017, Emmanuel Goldstein a également été maître de conférences et professeur à l'Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po Paris). Il était membre du conseil de direction de l'établissement de 2000 à 2013.



Parmi ses missions les plus significatives, il conseille Air-France-KLM, CMA-CGM, SNCF, l'introduction en bourse d'EDF ou encore d'ADP, la création du Fonds stratégique d'investissement et divers sociétés internationales du transport et des infrastructures.



Emmanuel Goldstein est diplômé de Sciences Po Paris, de l'École Nationale d'Administration promotion Victor Schœlcher, d'un master de droit public de l'Université Paris 2 Panthéon Assas et d'un MBA à l'Institut européen d'administration des affaires (INSEAD).