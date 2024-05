Le fonds américain General Atlantic et le fonds de pension canadien CPPIB préparent une offre de 3 milliards d'euros (3,26 milliards de dollars) pour acheter la plus grande société immobilière en ligne d'Espagne, Idealista, a rapporté vendredi le journal espagnol Expansion, citant des sources de marché non identifiées.

Le fonds d'investissement suédois EQT, qui contrôle Idealista depuis 2020, a engagé la banque d'affaires Morgan Stanley pour vendre sa participation dans une opération qui valoriserait le portail à 2,5 milliards d'euros, ont déclaré à Reuters en février des personnes au fait du dossier.

EQT a acheté une participation majoritaire à Apax Partners et à la direction en 2020, dans le cadre d'une transaction qui a valorisé la société à environ 1,3 milliard d'euros.

Fondée en 2000, Idealista opère en Espagne, au Portugal et en Italie, et permet aux agents immobiliers d'annoncer leurs biens en échange d'un abonnement récurrent. Elle fournit également des services de publicité en ligne, de courtage hypothécaire et d'analyse de données pour les agents immobiliers.

General Atlantic, l'OIRPC et EQT n'ont pas répondu immédiatement aux messages demandant des commentaires. Un porte-parole d'Idealista s'est refusé à tout commentaire.

