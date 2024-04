Une cour d'appel de l'État de New York a déclaré que les anciens investisseurs de ViacomCBS peuvent poursuivre Goldman Sachs, Morgan Stanley et d'autres banques qui ont souscrit à deux offres d'actions pour la société de médias, confirmant ainsi une décision dont les banques craignent qu'elle ne bouleverse les marchés de capitaux.

La décision de la division d'appel de Manhattan est intervenue une semaine après qu'un juge fédéral a rejeté une action en justice intentée contre Goldman et Morgan Stanley par des investisseurs de ViacomCBS et d'autres actions détenues par Archegos Capital Management, la société de Bill Hwang.

Les investisseurs ont déclaré que les banques avaient caché leur rôle de contreparties dans des swaps de rendement total pour Archegos, et qu'ils avaient vendu leurs actions pour éviter les pertes en mars 2021 lorsque Archegos, avec environ 20 milliards de dollars d'exposition à ViacomCBS, a manqué les appels de marge et a rapidement implosé.

Goldman et Morgan Stanley, qui étaient deux des principaux courtiers d'Archegos, ont déclaré que les banques suivaient déjà une série de procédures pour éviter les conflits d'intérêts, protéger les confidences des clients et empêcher les délits d'initiés.

Elles ont déclaré que "l'élargissement considérable" des obligations d'information ordonné par un juge de première instance l'année dernière "couperait l'herbe sous le pied" d'un nombre incalculable de banques, notamment en leur demandant de prédire comment leurs avoirs en actions affecteraient les marchés.

Mais la cour d'appel, composée de cinq juges, a déclaré que les banques de ViacomCBS avaient le devoir de divulguer les transactions qui "affectent" le prix des actions, et que le fait de dire dans les documents d'offre qu'elles "peuvent" effectuer de telles transactions pourrait être trompeur si elles étaient déjà planifiées.

La Cour a également déclaré que les banques n'étaient pas tenues de révéler des informations confidentielles sur leurs clients et qu'elles auraient pu se contenter de faire part de leur intention de vendre des actions de ViacomCBS sans mentionner Archegos.

Kannon Shanmugam, un avocat qui a plaidé l'appel pour Goldman et Morgan Stanley, n'a pas souhaité faire de commentaires.

Le procès concerne les offres d'actions ordinaires et privilégiées de ViacomCBS en mars 2021.

Les investisseurs étaient dirigés par le Camelot Event Driven Fund et le Municipal Police Employees' Retirement System of Baton Rouge, Louisiana. Leurs avocats n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La décision de jeudi a largement confirmé une décision rendue en février 2023 par le juge Andrew Borrok de la Cour suprême de l'État à Manhattan.

Dans la décision fédérale, le juge de district Jed Rakoff a déclaré que les investisseurs dans les actions d'Archegos n'avaient pas suffisamment allégué que Goldman et Morgan Stanley avaient commis un délit d'initié ou qu'ils avaient manqué à leur obligation fiduciaire envers les différentes sociétés.

M. Hwang et l'ancien directeur financier d'Archegos, Patrick Halligan, doivent être jugés le 8 mai à Manhattan pour le rôle qu'ils ont joué dans l'effondrement d'Archegos.

L'affaire est la suivante : Camelot Event Driven Fund et al v Morgan Stanley & Co et al, New York State Supreme Court, Appellate Division, 1st Department, No. 2023-00983. (Reportage de Jonathan Stempel à New York Rédaction de Marguerita Choy)