Un juge américain a rejeté jeudi sept plaintes d'investisseurs qui accusaient Goldman Sachs Group Inc et Morgan Stanley d'avoir commis des fautes qui ont alimenté l'effondrement rapide, en mars 2021, de la société de Bill Hwang, Archegos Capital Management, dont la valeur s'élevait à 36 milliards de dollars.

Le juge Jed Rakoff, du district de Manhattan, a rejeté les plaintes des investisseurs pour manipulation du marché et délit d'initié avec préjudice, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas être réintroduites.

Un autre juge avait rejeté les poursuites en mars dernier, mais avait laissé les investisseurs poursuivre à nouveau Goldman et Morgan Stanley. Les banques de Wall Street étaient deux des principaux courtiers d'Archegos.

L'effondrement d'Archegos est dû à l'utilisation par M. Hwang de contrats financiers connus sous le nom de "swaps de rendement total" pour prendre des participations démesurées dans ses titres préférés, notamment ViacomCBS, Discovery et Baidu, ce qui lui a permis d'accumuler une exposition aux actions estimée à 160 milliards de dollars.

Les investisseurs dans les actions de Hwang ont cherché à tenir Goldman et Morgan Stanley pour responsables de la vente de ces actions, parce qu'ils savaient que Hwang serait également vendeur parce qu'il n'était pas en mesure de répondre aux appels de marge.

Les investisseurs ont déclaré que les ventes combinées les avaient accablés de pertes énormes, tandis que Goldman et Morgan Stanley avaient échappé à des milliards de dollars de pertes propres.

Dans une ordonnance d'un paragraphe, M. Rakoff n'a pas expliqué son raisonnement et a déclaré qu'un avis serait rendu en temps utile.

Les avocats représentant les investisseurs n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Goldman n'a pas répondu immédiatement à des demandes similaires. Morgan Stanley n'a pas souhaité faire de commentaire.

L'effondrement d'Archegos a entraîné des milliards de dollars de pertes pour des banques telles que Credit Suisse, qui a ensuite été rachetée par sa rivale suisse UBS, et la banque japonaise Nomura Holdings.

M. Hwang et l'ancien directeur financier d'Archegos, Patrick Halligan, doivent comparaître le 8 mai à Manhattan dans le cadre d'un procès pénal pour leur rôle dans l'effondrement.

Ils ont tous deux plaidé non coupable de fraude en matière de valeurs mobilières, de fraude électronique et d'association de malfaiteurs. M. Hwang a également plaidé non coupable d'accusations distinctes de manipulation du marché. Le procès pourrait durer des mois.

Les poursuites engagées par les investisseurs devant le tribunal de district des États-Unis, district sud de New York, sont les suivantes : Tan v. Goldman Sachs Group Inc et al, n° 21-08413 ; Florio v. Goldman Sachs Group Inc et al, n° 21-08618 ; Merson v. Goldman Sachs Group Inc et al, n° 21-08752 ; Ulanch v. Goldman Sachs Group Inc et al, n° 21-08897 ; Felix v. Goldman Sachs Group Inc et al, n° 21-10286 ; Scully v. Goldman Sachs Group Inc et al, n° 21-10791, et Lee v. Goldman Sachs Group Inc et al, n° 22-00169. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Rédaction de Daniel Wallis)