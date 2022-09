Goldman réduit les prévisions de croissance de l'Inde ; Morgan Stanley voit des risques de baisse.

La croissance plus faible que prévu au cours de la période avril-juin a créé un risque de baisse de 40 points de base pour les estimations de croissance de l'année fiscale en cours, a déclaré Morgan Stanley dans une obligation.

La croissance du PIB réel de l'Inde a augmenté de 13,5 % en glissement annuel au cours du trimestre considéré, ce qui est inférieur aux prévisions de 15,2 % des économistes interrogés par Reuters.

"La lecture a été matériellement inférieure à nos attentes", a déclaré Santanu Sengupta, économiste spécialiste de l'Inde chez Goldman Sachs. En séquentiel, la dynamique de croissance du PIB a reculé à -3,3 % en glissement trimestriel après avoir progressé de 0,5 % au cours de la période janvier-mars, a souligné Sengupta.

"Bien que les principaux moteurs de la demande intérieure soient conformes à nos attentes, une importante réduction des stocks et des écarts statistiques ont constitué une surprise."

La maison de recherche a réduit les prévisions de croissance du PIB pour l'ensemble de l'année 2022 à 7 % au lieu de 7,6 % et a également abaissé les estimations de l'année fiscale en cours de 20 points de base au lieu de 7,2 %.

La croissance légèrement plus faible que prévu des investissements et le frein plus élevé des exportations nettes ont contribué à ce que le PIB de l'Inde soit inférieur aux prévisions, a déclaré Upasana Chachra, économiste de Morgan Stanley pour l'Inde.

Il existe un risque de baisse de 40 points de base de notre estimation de croissance de 7,2 % pour l'exercice 2022-23, a-t-elle déclaré.