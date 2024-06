L'autorité japonaise de surveillance des valeurs mobilières a recommandé vendredi que les unités bancaires et de valeurs mobilières de Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) soient sanctionnées pour ce qu'elle a qualifié de partage non autorisé d'informations sur les clients.

La Securities and Exchange Surveillance Commission (SESC) a adressé cette recommandation à l'autorité de régulation bancaire, la Financial Services Agency (FSA), qui prononce ce type de sanctions au Japon.

Cette recommandation, qui était largement attendue, fait suite à l'enquête menée par la SESC sur la branche bancaire de la MUFG, la MUFG Bank, et sur ses deux sociétés de courtage avec Morgan Stanley.

Selon le SESC, la MUFG Bank a également offert illégalement des taux de prêt préférentiels aux clients qui ont fait des affaires avec les deux sociétés de courtage en valeurs mobilières du groupe.

La réglementation japonaise relative au "pare-feu" interdit aux banques et aux sociétés de courtage en valeurs mobilières d'un même groupe de partager des données sur leurs clients sans le consentement de ces derniers.

Les deux sociétés de courtage ont été créées en 2010, deux ans après que MUFG a investi dans Morgan Stanley au plus fort de la crise financière mondiale en 2008. En mars 2024, MUFG détenait environ 23 % de Morgan Stanley.

En 2022, le SESC a mis en accusation l'unité de courtage de Sumitomo Mitsui Financial Group, le rival de MUFG, pour manipulation de marché, après quoi la FSA a ordonné à l'unité de suspendre le secteur d'activité incriminé et d'améliorer ses protocoles de conformité. (Reportage d'Anton Bridge ; Rédaction de David Goodman et Muralikumar Anantharaman)