Morgan Stanley est un groupe de services financiers. Les revenus (avant éliminations intragroupe) par activité se répartissent comme suit : - banque de financement et d'investissement (49,5%) : financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.), interventions sur les marchés actions, de taux, de change et de matières premières, opérations sur actions, conseil en fusions-acquisitions, etc. ; - gestion de patrimoine (31,3%) ; - gestion d'actifs et de fonds d'investissement (10,3%) : 1 565 MdsUSD d'actifs sous gestion à fin 2021. La répartition géographique des revenus est la suivante : Amériques (74,6%), Europe-Moyen Orient-Afrique (12,9%) et Asie (12,5%).