La Corée du Sud dévoile les détails des mesures visant à élargir le marché des changes

Le marché interprofessionnel du won sera ouvert pendant 10 heures supplémentaires, et les sociétés financières offshore seront autorisées à participer à la négociation du won et des swaps de devises, selon une déclaration conjointe de trois agences.

Si cette mesure est mise en œuvre comme prévu, elle marquera le changement le plus spectaculaire sur le marché interprofessionnel du won depuis la crise financière asiatique de la fin des années 1990, lorsque le pays est passé d'un système de change étroitement géré à un système de libre circulation des devises.

"La structure fermée et restrictive du marché des changes a entravé la stabilité du taux de change et a joué un rôle d'obstacle dans le développement de l'industrie financière", ont déclaré le ministère de l'Économie et des Finances, la Banque de Corée et le Service de surveillance financière dans la déclaration commune.

Ils ont indiqué qu'ils mettraient ces changements en vigueur à partir de la fin 2024 après avoir terminé les ajustements juridiques et administratifs.

L'heure de fermeture du marché onshore du won, qui ouvre à 9h00 (0000 GMT), sera prolongée de manière significative à 2h00 le lendemain (1700 GMT) contre 15h30 actuellement, afin de couvrir les heures de négociation des marchés américains et européens, ont-ils précisé.

Ces mesures interviennent alors que le pays s'efforce d'ajouter ses actions à l'indice des marchés développés de Morgan Stanley Capital International et ses obligations d'État en won à l'indice mondial des obligations d'État de FTSE Russell.