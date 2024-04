La branche de gestion de fortune de Morgan Stanley fait l'objet d'une enquête de la part de plusieurs régulateurs, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet.

La Securities and Exchange Commission, l'Office of the Comptroller of the Currency et d'autres bureaux du département du Trésor sont impliqués, selon le rapport. (Reportage de Niket Nishant à Bengaluru ; Rédaction de Krishna Chandra Eluri)