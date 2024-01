La rémunération de James Gorman, président exécutif de Morgan Stanley, pour sa dernière année en tant que PDG a augmenté de 17%, passant de 31,5 millions de dollars en 2022 à 37 millions de dollars en 2023, a indiqué la banque dans un document déposé vendredi.

Il s'agit de la rémunération la plus élevée pour un dirigeant d'une grande banque américaine depuis le début de l'année. JPMorgan Chase CEO

Jamie Dimon a reçu

36 millions de dollars pour 2023, et les détails de la rémunération des banques concurrentes apparaîtront dans les semaines à venir.

M. Gorman est devenu président exécutif le 1er janvier, cédant sa place au nouveau PDG Ted Pick.

Les trois quarts de la prime de performance de M. Gorman sont versés sous forme d'actions et différés sur trois ans.

Le conseil d'administration de la banque a souligné les "performances exceptionnelles de M. Gorman, notamment son exécution exemplaire de la succession du PDG et de la transition de la direction", ainsi que la résolution de questions juridiques et réglementaires dans sa décision d'augmenter la rémunération de M. Gorman.

M. Gorman a passé 14 ans à la tête de la banque et on lui attribue la transformation de la banque en un géant de la gestion de patrimoine. Il a également orchestré un plan de succession dans lequel M. Pick a pris les rênes tout en conservant les deux autres candidats au poste de PDG, Andy Saperstein et Dan Simkowitz, ce qui est rare à Wall Street.

Le comité de rémunération a également cité le rendement total pour les actionnaires de 14 % en 2023 et la valorisation de la société depuis que M. Gorman est devenu PDG. Pendant son mandat, les actions de Morgan Stanley ont plus que triplé et sa capitalisation boursière est passée de 40 milliards de dollars à 153 milliards de dollars.

"Au cours de son mandat de 14 ans en tant que PDG et en 2023, M. Gorman a transformé la société en une institution plus forte et plus équilibrée, positionnée pour une croissance à long terme", a déclaré le conseil d'administration dans le document. "En conséquence, le modèle d'entreprise de la société a fonctionné comme prévu dans un marché et un environnement macroéconomique difficiles en 2023. (Reportage de Tatiana Bautzer à New York ; rédaction de Lananh Nguyen et Marguerita Choy)