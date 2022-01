La valeur du jour à Wall Street - La bonne fortune de Morgan Stanley

Morgan Stanley (+2,45% à 96,31 dollars) figure parmi les principales progressions de l'indice S&P 500 après s'être différenciée de ses concurrentes, notamment JPMorgan et Goldman Sachs, en dévoilant des profits en hausse et meilleurs que prévu au quatrième trimestre. A l'instar des autres établissements américains, les rémunérations ont fortement progressé (+18%) sur fond de hausse des salaires à Wall Street.



Sur les trois derniers mois de 2021, Morgan Stanley a enregistré un bénéfice net en progression de 9% à 3,7 milliards de dollars, soit 2,01 dollars par action. Celui-ci est supérieur au consensus FactSet de 1,94 dollar.



Sur l'année, le profit a bondi de 36,7% à 15 milliards de dollars. Les comparaisons entre les résultats de l'année et ceux des périodes précédentes ont été affectées par les acquisitions d'E*TRADE et d'Eaton Vance.



Au quatrième trimestre, les revenus ont augmenté de 7% à 14,52 milliards de dollars. Morgan Stanley a bénéficié de la bonne performance de ses métiers de gestion de fortune. Son produit net bancaire a progressé de 10% à 6,25 milliards de dollars. Cette activité a enregistré un bénéfice net en progression de 34% à 1,07 milliard.



En gestion d'actifs, le bénéfice net a flambé de 160% à 411 millions de dollars. L'encours a doublé à 1 565 milliards de dollars et Morgan Stanley a collecté 11,5 milliards de dollars au quatrième trimestre. Ce métier a bénéficié de l'acquisition d'Eaton Vance.



En banque d'investissement, le produit net bancaire a augmenté de 6% à 2,43 milliards de dollars, soutenu par les opérations de fusions & acquisitions. Le Conseil a ainsi vu son activité augmenter de 29,5% à 1,07 milliard de dollars.



S'agissant des activités de courtage, le courtage sur actions – domaine où elle est la numéro un à Wall Street – a généré des revenus de 2,86 milliards, en hausse de 12,7%. Elles ont cependant bénéficié d'un gain exceptionnel de 225 millions de dollars. Les revenus dans le courtage FICC (obligations, change, et matières premières) ont en revanche baissé de 31% à 1,23 milliard de dollars. Morgan Stanley sous performe ses concurrentes dans ce domaine.