La valeur du jour à Wall Street - MORGAN STANLEY continue sur sa lancée en dévoilant de bons résultats

Morgan Stanley (+ 0,29% à 50,79 dollars) échappe à la baisse du S&P 500 à la faveur de profits trimestriels meilleurs qu’anticipé. La banque américaine a bénéficié de ses bonnes performances dans le courtage et des plantureuses commissions tirées d’importantes introduction en Bourse. Au troisième trimestre, Morgan Stanley a généré un bénéfice net, part du groupe, en progression de 26% à 2,6 milliards de dollars, soit 1,66 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action tombe à 1,59 dollar par titre, mais il reste bien supérieur au consensus s’élevant à 1,28 dollar.Les provisions pour pertes sur prêts ont atteint 111 millions de dollars, soit plus du double de l'an passé à la même époque, 51 millions de dollars, mais elles sont bien inférieures au niveau du deuxième trimestre : 239 millions de dollars.La concurrente de Goldman Sachs a connu une activité plus dynamique qu'anticipé. Les revenus trimestriels ont augmenté de 16% à 11,657 milliards de dollars, là où le marché visait 10,65 milliards de dollars.A l'instar de ses concurrentes, ses profits ont été soutenus par les métiers de marché. Le produit net bancaire des activités de courtage a augmenté de 20% à 4,15 milliards de dollars. Dans le détail, le courtage sur les actions – domaine où elle est la numéro un à Wall Street – les revenus ont augmenté de 14% à 2,26 milliards. Les revenus ont bondi de 35% à 1,92 milliard de dollars dans le courtage FICC (obligations et change).En banque d'investissements, le produit net bancaire a augmenté de 11% à 1,7 milliard de dollars, soutenu en particulier par les commissions tirées des marchés primaires actions. Elles se sont envolées de 118% à 874 millions de dollars du fait de l'organisation de plusieurs introductions en Bourse de premier plan.Dans la gestion de fortune, le produit net bancaire de Morgan Stanley a progressé de 7% à 4,66 milliards de dollars. Cette activité a affiché une marge avant impôts de 24% contre 28,4%, un an auparavant.En gestion d'actifs, le bénéfice net a bondi de 91% à 315 millions de dollars. L'encours a bondi de 41% à 715 milliards de dollars et Morgan Stanley a collecté 12,5 milliards de dollars au troisième trimestre.La banque a fini le trimestre avec une rentabilité des capitaux propres tangibles de 15%, atteignant ainsi son objectif, contre 12,9%, un an auparavant.