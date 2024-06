Les marchés obligataires devraient bénéficier de la réélection du président américain Joe Biden, car son administration tentera d'augmenter les impôts pour compenser une partie des dépenses publiques, a déclaré mercredi le directeur des investissements de Morgan Stanley.

Toutefois, dans le cas où l'ancien président Donald Trump remporterait l'élection du 5 novembre, cela "serait meilleur pour la croissance mais pire pour les obligations", a déclaré Michael Wilson, directeur des investissements de Morgan Stanley, lors du Reuters Global Markets Forum.

Au cours des 12 à 18 derniers mois, les investisseurs ont privilégié les actions de grande capitalisation de haute qualité dont les bénéfices ont été révisés, ce qui a généré de l'alpha pour ces actions, a déclaré M. Wilson.

L'alpha est une mesure de la performance d'un gestionnaire de fonds actif qui indique sa capacité à générer des rendements supérieurs à ceux d'un indice de référence.

"L'alpha ne se situe pas tant au niveau sectoriel qu'au niveau des actions", a déclaré M. Wilson.

"Les révisions des bénéfices, à la hausse comme à la baisse, constituent une excellente opportunité d'alpha pour les investisseurs actifs, que nombre de nos clients institutionnels ont su saisir cette année.

Les entreprises et les analystes révisent les bénéfices pour inclure de nouvelles informations sur leurs performances ou pour tenir compte de l'évolution de l'économie.

"Pour les gestionnaires à long terme, cela se résume à la sélection des actions, et pour les macro-investisseurs ou les gestionnaires de la parité des risques, la partie obligataire du portefeuille continue d'être délaissée au profit des matières premières et des devises", a-t-il déclaré.

Sur les 1 379 entreprises américaines qui ont publié leurs résultats au cours de la semaine se terminant le 7 juin, 788 ont vu leurs estimations révisées à la hausse, tandis que 591 ont vu leurs estimations révisées à la baisse, selon les données de LSEG IBES.

Alors que la croissance des bénéfices du premier trimestre aux États-Unis reste plus forte que prévu, les dirigeants d'entreprises à plus faible capitalisation boursière ont laissé entrevoir un ralentissement de la demande des consommateurs et une faible croissance des prêts.

Morgan Stanley continue de surpondérer les sociétés à grande capitalisation.

"Nous devrions détenir des actions dont les bénéfices sont révisés positivement dans le contexte économique et politique que nous connaissons, et cela se prête aux actions de qualité des grandes capitalisations", a déclaré M. Wilson.

Sur les 496 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs bénéfices jusqu'au 7 juin, 78,6 % ont dépassé les estimations des analystes, ce qui est supérieur à la moyenne à long terme de 66,7 %, selon les données de LSEG.

"Pour les actions, tout dépend de la croissance des bénéfices - quelles sont les entreprises dont les bénéfices et les flux de trésorerie peuvent croître plus rapidement que l'inflation, et plus important encore, des attentes", a déclaré M. Wilson.

"Le risque aujourd'hui est que cela est bien compris, et donc que tout ce qui est en croissance est maintenant cher.

D'un point de vue politique, M. Wilson a déclaré que les règles d'immigration sous l'une ou l'autre administration seront suivies de près.

Une victoire de Biden serait "plus favorable à l'offre de main-d'œuvre et à l'inflation", a-t-il déclaré, tandis qu'une victoire de Trump "fermerait les frontières", ce qui pourrait raviver les craintes d'inflation.

M. Wilson s'attend à ce que les secteurs de l'énergie et de la finance ainsi que les petites capitalisations progressent si M. Trump entre en fonction, et à ce que les sociétés de croissance à grande capitalisation profitent d'une éventuelle victoire de M. Biden. (Rejoignez le GMF, un salon de discussion hébergé sur LSEG Messenger, pour des interviews en direct : https://lseg.group/3TN7SHH) (Reportage de Mehnaz Yasmin à Bengaluru ; Rédaction de Divya Chowdhury et Lisa Shumaker)