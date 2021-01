Le PDG de Morgan Stanley va toucher 33 millions de dollars pour 2020 (+22%)

NEW YORK (awp/afp) - Le PDG de la banque d'affaires américaine Morgan Stanley, James Gorman, va toucher 33 millions de dollars au titre de sa rémunération pour l'année 2020, en hausse de plus de 22% par rapport à 2019.

La banque explique avoir "fondé sa décision sur son évaluation de la performance individuelle exceptionnelle de M. Gorman, à la fois quant aux progrès importants dans la mise en oeuvre de la stratégie à long terme (...), et à la performance financière record de l'entreprise pour 2020", selon un document transmis par Morgan Stanley au gendarme boursier américain (SEC).

Le bénéfice net de la banque a progressé de 23% en 2020, à 10,5 milliards de dollars, porté par une hausse du chiffre d'affaires de 16% à 48,2 milliards de dollars.

La rémunération de James Gorman est composée d'un salaire de base de 1,5 million de dollars, d'un bonus de 7,875 millions versé directement, le reste étant composé d'actions, dont une partie est soumise aux résultats de l'entreprise dans les trois prochaines années.

M. Gorman, 62 ans, est à la tête de la sixième banque américaine depuis une décennie.

En 2019, sa rémunération avait baissé de 6,9%, à 27 millions de dollars.

Comme Goldman Sachs ou JPMorgan Chase, Morgan Stanley a profité de la solide santé des marchés financiers, particulièrement en forme en fin d'année entre l'élection présidentielle américaine, l'afflux d'informations sur l'arrivée de vaccins contre le Covid-19 et l'espoir d'un nouveau plan de relance aux Etats-Unis.

Et si la pandémie a détruit des millions d'emplois et conduit à la faillite de nombreuses petites entreprises dans le pays, les grandes sociétés ont en général bien tenu la barre et maintenu leurs activités.

