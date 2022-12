Le fabricant de Nutella, Ferrero, rachète le propriétaire des glaces Blue Bunny.

Cette acquisition s'inscrit dans les ambitions stratégiques de croissance de Ferrero pour la catégorie des glaces, a déclaré le groupe italien dans un communiqué, ajoutant que les deux entreprises étaient toutes deux familiales et possédaient une vaste expérience dans le domaine de la confiserie.

Les groupes n'ont pas révélé les détails financiers de la transaction. Wells, dont le siège est situé dans la ville de Le Mars, dans l'Iowa, devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 1,7 milliard de dollars cette année.

La transaction de Wells Enterprises est la dernière d'une série de transactions que le groupe italien a réalisées aux États-Unis depuis 2017.

Ferrero et ses entreprises peuvent désormais compter sur plus de 8 000 employés, neuf bureaux et 18 usines en Amérique du Nord.

Wells, qui a été fondée en 1913 comme une entreprise de wagons de livraison de produits laitiers, est devenue la plus grande entreprise familiale de crème glacée au monde.

Ferrero elle-même a été fondée en 1946 dans une petite pâtisserie d'Alba, près de Turin, dans le nord de l'Italie, et s'est transformée en un groupe mondial, stimulé par la campagne d'acquisition agressive lancée par son président exécutif Giovanni Ferrero.

"Cela représente un partenariat gagnant-gagnant, réunissant des experts en crème glacée et des champions de la confiserie", a déclaré Giovanni Ferrero dans un communiqué.

"Ensemble, nous avons la puissance d'un seul et sommes bien placés pour croître et être compétitifs sur le marché de la crème glacée", a-t-il ajouté.

Ferrero a acheté l'entreprise espagnole de crème glacée ICFC dans le cadre d'une transaction en deux étapes en 2019 et 2021.

La transaction de Wells, soumise aux conditions de clôture habituelles, devrait être conclue au début de 2023.

UBS a agi en tant que conseiller financier et McDermott Will & Emery LLP en tant que conseiller juridique de Wells. Morgan Stanley a agi en tant que conseiller financier et Davis Polk & Wardwell LLP en tant que conseiller juridique de Ferrero.