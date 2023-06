Les actions européennes pourraient chuter de 10 % au cours de l'été - Morgan Stanley

Les actions européennes pourraient chuter de 10 % au cours de l'été, car le ralentissement de la croissance économique et la détérioration des liquidités pèsent sur les bénéfices, a déclaré Morgan Stanley lundi.

La société de courtage a abaissé sa note sectorielle sur les financières à "neutre", tout en relevant d'un cran la note des pharmaceutiques à "surpondérer", dans le cadre d'un changement de préférence pour les valeurs défensives par rapport aux valeurs cycliques.

Morgan Stanley a déclaré que les entreprises européennes avaient mieux résisté que celles du reste du monde en 2023 et a réduit la baisse estimée des bénéfices cette année à 6 %, contre 10 % précédemment.

"Nous prévoyons toujours un cycle de révision à la baisse à partir du second semestre 2023 en raison de marges plus faibles et d'une croissance économique plus faible (qui, selon nous, ne fait que commencer)", a déclaré Graham Secker, analyste principal des actions.

Toutefois, ce cycle de dégradation commence plus tard que prévu, ce qui limite un rebond potentiel en 2024, a ajouté M. Secker.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a bien résisté, avec une hausse de plus de 8,8 % cette année, après avoir perdu près de 13 % en 2022.

L'indice a été mis sous pression récemment après que la Banque centrale européenne est restée ferme dans son engagement à maîtriser les pressions sur les prix, à la traîne de l'indice S&P 500 qui a progressé de près de 12 % depuis le début de l'année.

M. Secker a déclaré que les valeurs financières ont été à l'origine de la performance bénéficiaire "supérieure" de l'Europe cette année, mais il a souligné que la marge de manœuvre pour une croissance supplémentaire était limitée.

Étant donné que cela fait plus d'un an que le cycle de hausse agressive de la Fed a commencé, les vents contraires qui empêchent de tirer profit de la politique monétaire sont probablement plus proches, a déclaré la maison de courtage, notant qu'historiquement, le resserrement des conditions de crédit s'est manifesté à plus long terme.