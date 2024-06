Les fonds spéculatifs mondiaux se sont débarrassés des actions la semaine dernière, dans une semaine douloureuse pour leurs portefeuilles, car les principaux indices américains ont chuté et ont touché leurs positions longues, a déclaré Morgan Stanley dans une note.

La banque a décrit la semaine dernière comme "l'une des plus difficiles que nous ayons connues ces derniers mois pour le fonds L/S moyen", ou fonds long/short, en se basant sur ce qu'ils ont vu dans les portefeuilles de leurs clients. La douleur s'est surtout concentrée sur les positions longues des fonds, c'est-à-dire les paris sur la hausse d'une certaine action.

Morgan Stanley, qui est l'une des plus grandes sociétés de courtage au monde, est en mesure de suivre les tendances des flux et des performances des actions. Les courtiers principaux fournissent des services aux fonds spéculatifs, tels que l'effet de levier et la négociation.

La semaine dernière, le S&P 500 a reculé de 0,48 %, tandis que le Nasdaq et le Dow Jones ont perdu 1,1 % et 0,93 % après la déception de certaines entreprises technologiques, telles que Dell Technologies et Salesforce. En outre, certaines données ont montré que l'économie avait progressé plus lentement que prévu au premier trimestre, tandis que les demandes d'allocations de chômage ont augmenté un peu plus que prévu.

Morgan Stanley a déclaré que les fonds spéculatifs avaient vendu des actions dans toutes les régions, mais principalement en Amérique du Nord, où les ventes se sont concentrées sur le secteur de la technologie, des médias et des télécommunications et ont concerné de grands noms.

"Les méga-capitalisations ont été à l'origine d'une part importante de ce flux, les fonds spéculatifs ayant réduit leurs positions longues tout en augmentant leurs positions courtes", indique la note.

Les fonds spéculatifs ont également augmenté leurs positions courtes, c'est-à-dire leurs paris sur la baisse d'une action, en Europe et en Asie, y compris au Japon.

La performance des fonds long/short basés sur le continent américain a baissé de 0,9 % pour la semaine terminée le 30 mai, contre 1,3 % pour le S&P. Au cours du mois qui s'est achevé le 30 mai, ils ont gagné 1,4 % alors que l'indice a progressé de 4,1 %, ne captant que 35 % des gains du S&P au cours du mois, selon Morgan Stanley.