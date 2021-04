Les profits de Morgan Stanley s'envolent à des records au 1er trimestre

New York (awp/afp) - La banque d'affaires américaine Morgan Stanley a dégagé des résultats record au premier trimestre, profitant de l'euphorie ambiante sur les marchés et des nombreuses opérations menées par les entreprises au moment où l'économie se remet peu à peu de la pandémie.

Le bénéfice net de l'établissement a plus que doublé pour atteindre 4 milliards de dollars, détaille un communiqué vendredi. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, la référence pour les analystes, il a atteint 2,19 dollars, soit bien plus que les 1,70 dollar attendu.

Le chiffre d'affaires de la banque s'est élevé à 15,7 milliards de dollars, en hausse de 61%.

Comme les autres géants de Wall Street ayant une activité de banque d'affaires importante, Morgan Stanley a bénéficié de la montée des indices boursiers à des niveaux record, portée notamment par l'afflux de traders particuliers, et de l'engouement pour les SPAC, ce mécanisme financier désormais très en vogue qui consiste pour une entreprise à fusionner avec une société faisant office de coquille vide déjà cotée.

Goldman Sachs a aussi dévoilé mercredi des résultats record.

Les revenus tirés par Morgan Stanley de son activité de conseil aux entreprises voulant mener des opérations de fusion-acquisition ou lever de l'argent par une entrée en Bourse ou sur le marché obligataire ont bondi de 128%.

Si la pandémie a détruit des millions d'emplois l'an dernier et conduit à la faillite de nombreuses petites entreprises dans le pays, les grandes sociétés ont en général bien tenu la barre et maintenu leurs activités. Elles profitent par ailleurs depuis le début de l'année de l'amorce d'une reprise économique solide.

Morgan Stanley a par ailleurs vu les revenus générés par le courtage d'actions progresser de 17% et ceux générés par le courtage d'actifs comme les obligations ou les devises augmenter de 44%.

La banque a aussi été active dans la gestion de patrimoine, le chiffre d'affaires de cette activité s'envolant de 47%.

afp/rp