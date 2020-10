MORGAN STANLEY : Berenberg révise à la hausse son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Berenberg a relevé son objectif de cours de 45 dollars à 50 dollars et confirmé sa recommandation Conserver sur Morgan Stanley après l’annonce des résultats du troisième trimestre. Les estimations du bureau d’études pour 2020 ont été relevées de 10 % pour refléter des revenus de courtage et de gestion de patrimoine supérieurs aux prévisions. Il juge que la banque dispose de 8,5 milliards de dollars de capitaux excédentaires (9 % de la capitalisation boursière) et il anticipe la reprise des rachats d’actions au premier trimestre 2021.Pour autant, l'analyste ne pense pas que la banque sera en mesure de retourner cet excédent de capital avant 2022 au plus tôt, car les régulateurs seront probablement prudents en ce qui concerne la distribution du capital à la lumière du Covid-19.