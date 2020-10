Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse a relevé son objectif de cours de 58 dollars à 60 dollars et confirmé son opinion Surperformance sur Morgan Stanley après l’annonce des résultats du troisième trimestre. Selon le bureau d’études, il s’agit de nouveau de résultats de grande qualité, résultant de revenus globalement plus élevés qu’attendu et d'un effet de levier opérationnel très apprécié.