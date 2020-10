MORGAN STANLEY : fait mieux que prévu au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Morgan Stanley a annoncé une progression de ses profits plus importante que prévu au troisième trimestre. Elle a enregistré un bénéfice net, part du groupe, en progression de 26% à 2,6 milliards de dollars, soit 1,66 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,59 dollar par titre. Le consensus s’élève à 1,28 dollars. Les revenus trimestriels ont augmenté de 16% à 11,657 milliards de dollars. Le marché visait 10,65 milliards de dollars.Comme pour ses concurrentes, les métiers de marché ont été dynamiques. Ses activités de courtage ont enregistré une augmentation de 20% à 4,15 milliards de dollars. Dans le détail, le courtage sur les actions – domaine où elle est la numéro un à Wall Street – les revenus ont augmenté de 14% à 2,26 milliards.Les revenus ont bondi de 35% à 1,92 milliard de dollars le courtage FICC (obligations et change).En banque d'investissements, le produit net bancaire a augmenté de 11% à 1,7 milliard de dollars.Dans la gestion de fortune, le produit net bancaire de Morgan Stanley a progressé de 7% à 4,66 milliards de dollars. Cette activité a affiché une marge avant impôts de 24% contre 28,4%, un an auparavant.En gestion d'actifs, le bénéfice net a bondi de 91% à 315 millions de dollars. L'encours a bondi de 41% à 715 milliards de dollars et Morgan Stanley a collecté 12,5 milliards de dollars au troisième trimestre.