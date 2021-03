MORGAN STANLEY : conclut l'acquisition d'Eaton Vance

Morgan Stanley a conclu l'acquisition d'Eaton Vance; une transaction réalisée en actions et en numéraire. Les actionnaires ordinaires d'Eaton Vance ont reçu 0,5833 action ordinaire Morgan Stanley et 28,25 dollars par action en espèces pour chaque action ordinaire Eaton Vance, et ont eu la possibilité de choisir de recevoir la contrepartie de la fusion entièrement en espèces ou entièrement en actions, sous réserve d'une répartition proportionnelle et d'un ajustement.



"Cette acquisition fait avancer notre transformation stratégique en continuant à ajouter des produits de commissions supplémentaires pour compléter notre banque d'investissement intégrée de classe mondiale. Avec l'ajout d'Eaton Vance, Morgan Stanley supervisera 5400 milliards de dollars d'actifs de clients dans ses segments de gestion de patrimoine et de gestion d'actifs. Les activités de Morgan Stanley Investment Management et d'Eaton Vance connaissent une forte croissance et leurs capacités complémentaires d'investissement et de distribution apporteront une valeur ajoutée significative à nos clients de la gestion d'investissement", a déclaré James P. Gorman, président et directeur général de Morgan Stanley.