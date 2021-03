MORGAN STANLEY : nomme un Directeur général pour la France

Morgan Stanley a annoncé la nomination d'Emmanuel Goldstein comme directeur général de Morgan Stanley France, avec effet immédiat. Il a commencé sa carrière professionnelle comme Commissaire du Gouvernement au Tribunal administratif à s'occuper de droit de la responsabilité hospitalière ou de droit des étrangers.



En 2001, il rejoint Morgan Stanley à Londres. Sur les 20 ans, Il en a passé 10 ans à Paris et 10 à Londres.



En 2005, il est nommé Executive Director puis Managing Director en 2007.



De 1996 à 2017, Emmanuel Goldstein a également été maître de conférences et professeur à l'Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po Paris). Il était membre du conseil de direction de l'établissement de 2000 à 2013.



Parmi ses missions les plus significatives, il conseille Air-France-KLM, CMA-CGM, SNCF, l'introduction en bourse d'EDF ou encore d'ADP, la création du Fonds stratégique d'investissement et divers sociétés internationales du transport et des infrastructures.