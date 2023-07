Morgan Stanley a embauché Michael Kagan de Citigroup Inc pour diriger les efforts de la banque sur les fusions et acquisitions structurées, y compris les opérations de scission et de séparation, ont déclaré lundi des personnes familières avec le sujet.

M. Kagan était le responsable pour l'Amérique du Nord du conseil aux actionnaires et des solutions structurées de Citigroup. Les sources ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire.

Morgan Stanley et Citigroup se sont refusés à tout commentaire.

Avant de rejoindre Citi, M. Kagan a travaillé sur des opérations de structuration chez Goldman Sachs Group Inc pendant près de dix ans. Il a commencé sa carrière en tant qu'associé fiscal au cabinet d'avocats Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.

Un certain nombre de banques de Wall Street ont des équipes de banque d'investissement qui travaillent sur des opérations dites structurées, qui comprennent des opérations de restructuration d'entreprises telles que des scissions et des scissions de sociétés.

Chez Goldman Sachs, par exemple, David Dubner dirige l'unité de structuration des fusions et acquisitions, tandis que Joe Todd, ancien banquier de Goldman, est le fer de lance de l'activité de scission d'Evercore Inc.

L'embauche de M. Kagan intervient alors que de plus en plus d'entreprises cherchent à se débarrasser d'actifs non essentiels dans un contexte de ralentissement économique. En 2022, 30 opérations de séparation ont été réalisées dans le monde, ce qui représente environ 17 % de toutes les opérations de scission dévoilées au cours de la dernière décennie, selon des données compilées par Goldman Sachs et EY.

Selon l'étude Goldman-EY, près de la moitié de ces transactions de la période 2018-2022 valaient plus de 5 milliards de dollars, contre un tiers pour la période 2012-2017 qui atteignait ce seuil.

Morgan Stanley a également procédé à d'autres recrutements de haut niveau ces derniers temps afin de renforcer ses activités de banque d'investissement. Elle a embauché Marco Caggiano, qui était auparavant responsable des fusions et acquisitions pour l'Amérique du Nord chez JPMorgan Chase & Co, après le départ du banquier d'affaires chevronné Rob Kindler, qui a rejoint le cabinet d'avocats Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP. (Reportage d'Anirban Sen à New York Rédaction de Marguerita Choy)