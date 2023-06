MOUVEMENTS - Rob Kindler, vétéran de Morgan Stanley, rejoint un cabinet d'avocats

Rob Kindler, cadre supérieur chez Morgan Stanley, quitte la banque d'investissement après 17 ans d'activité pour rejoindre un grand cabinet d'avocats.

Ce vétéran de la transaction rejoindra Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison en tant que président mondial des fusions et acquisitions (M&A), a annoncé le cabinet d'avocats mardi.

Basé à New York, M. Kindler conseillera ses clients sur les fusions et acquisitions, la défense des activistes et d'autres questions de gouvernance d'entreprise.

New-Yorkais, M. Kindler a commencé sa carrière juridique chez Cravath, Swaine & Moore, un autre grand cabinet d'avocats où il a passé près de vingt ans.

Il a ensuite dirigé les fusions et acquisitions chez JPMorgan avant de rejoindre Morgan Stanley en 2006, selon son profil LinkedIn.

Le retour de M. Kindler à ses racines juridiques lui permettra également de retrouver son ancien collègue Scott Barshay, un autre avocat spécialisé dans les fusions et acquisitions qui a travaillé avec M. Kindler chez Cravath.

"Je suis ravi de l'avoir à nouveau comme associé", a déclaré M. Barshay, qui est le président du département des entreprises de Paul, Weiss.

Ce département conseille les entreprises sur leurs stratégies commerciales et juridiques.

Au cours de sa carrière, M. Kindler a participé à d'importantes opérations de fusion et d'acquisition, telles que l'acquisition d'AT&T Broadband par Comcast Corp pour 72 milliards de dollars, la fusion de Dow-DuPont pour 130 milliards de dollars en 2017 et le rachat d'IHS Markit par S&P Global pour 44 milliards de dollars l'année dernière.

Son départ a d'abord été rapporté par le Wall street Journal.

Si un emploi bancaire à Wall street est une voie souvent empruntée par les avocats, un banquier établi quittant un rôle bancaire lucratif pour rejoindre la pratique juridique est plus rare.

Le retour de M. Kindler à la pratique juridique coïncide avec une période difficile pour le secteur, qui, à l'instar des banques d'investissement, a dû faire face à un environnement morose pour la conclusion de transactions.

Le ralentissement a fait des ravages parmi les grands noms du secteur comme Cooley, Goodwin Procter et Stroock & Stroock & Lavan, qui ont été contraints de réduire leurs effectifs.

Paul, Weiss a conseillé des entreprises dans le cadre d'acquisitions très médiatisées au cours des derniers mois, notamment l'acquisition du fournisseur aérospatial Arconic par Apollo Global Management pour un montant de 5,2 milliards de dollars et la fusion entre WWE et UFC, propriété d'Endeavor Group, pour un montant de 21 milliards de dollars.