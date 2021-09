Morgan Stanley : Berenberg abandonne sa recommandation positive

Berenberg a abaissé sa recommandation d’Acheter à Conserver et relevé son objectif de cours de 91 dollars à 95 dollars sur Morgan Stanley. Le bureau d’études juge que l’action est correctement valorisée en s’échangeant à 14 fois les profits attendus en 2022. « L'activité de gestion de patrimoine de Morgan Stanley est son joyau. Il s'agit d'un domaine de croissance structurelle et, surtout, Morgan Stanley propose des produits couvrant l'ensemble du spectre de la richesse. Bien que tout cela soit positif, nous pensons que le consensus le prend plus qu’en compte », précise-t-il.