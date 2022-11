Morgan Stanley IM lance une stratégie de capital-investissement axée sur le climat d'un milliard de dollars

Les entreprises ont besoin de milliers de milliards de dollars d'investissements pour les aider à réduire leurs émissions de carbone et à développer de nouvelles technologies à faible émission de carbone afin d'atteindre les objectifs de l'Accord de Paris visant à limiter le réchauffement climatique.

Grâce à la stratégie 1GT, MSIM investira dans des entreprises privées en Amérique du Nord et en Europe, dont les activités visent à prévenir ou à supprimer collectivement 1GT d'émissions.

Les investissements se concentreront sur les secteurs de la mobilité, de l'énergie, de l'alimentation et de l'agriculture durables ainsi que sur l'économie circulaire et offriront à la fois des rendements financiers et un impact environnemental positif, a déclaré MSIM.

MSIM a déclaré qu'elle lierait également une partie de la rémunération de l'équipe d'investissement 1GT à la performance des émissions des investissements sous-jacents.

"Nous pensons que pour catalyser des progrès significatifs dans les solutions climatiques, une partie importante des incitations financières devrait être liée à ces objectifs climatiques", a déclaré Vikram Raju, responsable de l'investissement climatique et de la plateforme 1GT chez MSIM, dans un communiqué.

MSIM a déclaré avoir déjà déployé 600 millions de dollars de capitaux dans des entreprises cherchant à atténuer le changement climatique depuis 2015. Le milliard de dollars s'ajoutera à ce montant.