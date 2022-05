Morgan Stanley Investment Management lance en Europe des stratégies ESG gérées par Calvert Research and Management

Morgan Stanley Investment Management et Calvert lancent des fonds d'investissement responsable domiciliés au Luxembourg, vecteurs de changements positifs et générant de la valeur à long terme

Calvert Research and Management (Calvert), une filiale de Morgan Stanley Investment Management (MSIM), a annoncé ce jour le lancement en Europe d'une série de stratégies d'investissement responsable axées sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ces nouvelles stratégies Calvert – qui répondent aux critères de l'article 9 du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité (ou SFDR, pour Sustainable Finance Disclosure Regulation) – visent un objectif d'investissement durable sur l'ensemble du spectre ESG. Cette annonce fait suite à l'acquisition par MSIM d'Eaton Vance, la société mère de Calvert, en mars 2021.

Calvert est un pionnier et un leader reconnu de l'investissement responsable depuis 1982. La Société effectue des recherches fondamentales exclusives, des analyses financières de données ESG et collabore avec les entreprises pour fournir des résultats d'investissement compétitifs dans toutes les classes d'actifs. Les nouvelles stratégies constituent un robuste ensemble d'offres d’investissement dans des entreprises présentant des caractéristiques ESG importantes, et elles ont pour objectif principal de générer de la valeur à long terme en créant un impact global positif.

Les Fonds «Article 9» de Calvert, qui sont disponibles via le réseau de distribution de Morgan Stanley Investment Management, sont les suivants:

MSINVF Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund

MSINVF Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund

MSINVF Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund *

MSINVF Calvert Sustainable US Equity Select Fund

MSINVF Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund

MSINVF Calvert Sustainable Climate Aligned Fund

«Nous sommes ravis de tirer parti des principales capacités de distribution non américaines de Morgan Stanley Investment Management pour apporter à un univers d'investisseurs beaucoup plus large les stratégies d'investissement durables éprouvées et fondées sur des principes de Calvert, a déclaré John Streur, PDG de Calvert Research and Management. Guidé par notre système de recherche exclusif, notre processus d'investissement nous permet de repérer les entreprises montrant la voie à leurs pairs en termes de gestion des risques et d’opportunités ESG financièrement intéressantes, et celles qui sont bien placées pour réussir à long terme en obtenant de meilleurs résultats sociétaux.»

La promotion de la durabilité environnementale et de l'efficacité des ressources, le plaidoyer en faveur de sociétés équitables et de meilleurs résultats sociétaux, ainsi que l'exigence d’une gouvernance responsable et de la transparence des opérations sont au cœur des principes d'investissement responsable de Calvert, qui constituent le fondement du processus d'investissement de la Société.

Calvert est signataire de plusieurs initiatives mondiales telles que les Principes d'investissement responsable (PRI) de l'Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l'environnement, les Principes d'autonomisation des femmes et le Pacte mondial des Nations Unies, dans lesquelles la Société a joué un rôle moteur. En outre, Calvert collabore étroitement avec des établissements universitaires de premier plan et d'autres organisations axées sur l'ESG pour promouvoir une recherche collaborative à l’avant-garde du secteur.

«La combinaison de nos processus de recherche et d'engagement, ainsi que nos efforts de soutien des initiatives de changement global, nous placent en bonne position pour proposer des stratégies d'investissement responsables axées sur les effets, qui génèrent de la valeur à long terme pour les actionnaires et favorisent un changement positif», a ajouté M. Streur.

«Nous sommes ravis de faire bénéficier nos clients européens des compétences historiques de Calvert en matière d'analyse ESG, de sa connaissance de l'investissement responsable et de son succès en termes de création de valeur à long terme, a déclaré Jacques Chappuis, responsable mondial de la distribution et co-responsable des solutions et du groupe multi-actifs chez Morgan Stanley Investment Management. Les investisseurs étant de plus en plus soucieux de durabilité, le lancement de ces nouveaux fonds démontre notre volonté d'offrir à nos clients, parmi les meilleurs produits et solutions du marché, ceux qui alignent les valeurs des investisseurs sur les résultats financiers. Les investisseurs européens comprennent parfaitement comment les facteurs de durabilité peuvent conduire au succès de l'entreprise et Calvert perfectionne ce processus depuis 40 ans.»

* Ce fonds est approuvé et sera disponible dans les prochaines semaines.

À propos de Calvert Research and Management

Calvert Research and Management est un leader mondial de l'investissement responsable. La Société parraine l'une des familles les plus importantes et les plus diversifiées de fonds communs de placement investis de manière responsable sur la base de stratégies d'actions, de revenu, alternatives et multi-actifs gérées activement et passivement. Au 31 mars 2022, Calvert compte environ 37,3 milliards USD d'actifs sous gestion.

L’implication de Calvert dans l'investissement responsable remonte au lancement, en 1982, du premier fonds commun de placement visant à contrer l'investissement dans des entreprises faisant des affaires en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Calvert vise à générer des rendements d'investissement avantageux pour ses clients moyennant des allocations conformes aux meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance et un engagement structuré avec les sociétés en portefeuille. Basé à Washington DC, Calvert gère des actifs pour le compte de fonds, de clients individuels et institutionnels à comptes dédiés et de leurs conseillers. Calvert Research and Management est une filiale à 100% de Morgan Stanley Investment Management.

À propos de Morgan Stanley Investment Management

Morgan Stanley Investment Management et ses filiales de conseil en investissement comptent plus de 767 professionnels de l'investissement dans le monde et 1 400 milliards USD d'actifs sous gestion ou supervision au 31 mars 2022. Morgan Stanley Investment Management s'efforce de fournir des performances et des services d'investissement exceptionnels à long terme, ainsi qu’une gamme complète de solutions de gestion de placements à une clientèle diversifiée comprenant des gouvernements, des institutions, des entreprises et des particuliers du monde entier. Pour plus d'informations sur Morgan Stanley Investment Management, visiter le site Web www.morganstanley.com/im.

À propos de Morgan Stanley

Morgan Stanley (NYSE: MS) est une importante société internationale de services financiers qui propose une large gamme de services bancaires d'investissement, de titres, de gestion de patrimoine et de gestion d'investissements. La Société dispose de bureaux dans 41 pays et ses employés servent des clients dans le monde entier, parmi lesquels des entreprises, des gouvernements, des institutions et des particuliers. Pour plus d'informations sur Morgan Stanley, visiter le site Web www.morganstanley.com.

Avertissements:

FMIL

La présente communication marketing a été publiée par Morgan Stanley Investment Management Fund Management (Ireland) Limited (FMIL). Morgan Stanley Investment Management Fund Management (Ireland) Limited est une société réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Morgan Stanley Investment Management Fund Management (Ireland) Limited a été constituée en Irlande en tant que société privée à responsabilité limitée par actions et immatriculée sous le numéro 616661. Son siège social est situé à l’adresse: The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irlande.

MSINVF CBDF

Le présent document est une communication marketing. Avant d'acquérir des parts du Fonds, les investisseurs potentiels sont invités à consulter préalablement le Prospectus et le Document d'information clé pour l'investisseur («KIID»), disponibles en anglais et dans la langue officielle de votre juridiction locale sur le site morganstanleyinvestmentfunds.com ou gratuitement auprès du siège social de Morgan Stanley Investment Funds, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, RCS Luxembourg B 29 192. Un résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais sur le même site Web.

Si la société de gestion du Fonds concerné décide de mettre fin à son accord de commercialisation de ce Fonds dans tout pays de l'EEE où il est enregistré à des fins de vente, elle le fera conformément aux règles applicables en matière d’OPCVM.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

