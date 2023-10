Morgan Stanley a annoncé vendredi qu'elle verserait des primes en actions exceptionnelles à trois de ses cadres supérieurs, dont le nouveau PDG Ted Pick.

Les attributions pour Pick, Andy Saperstein et Dan Simkowitz reflètent une juste valeur de 20 millions de dollars chacune, selon un dépôt réglementaire auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. (Reportage de Tatiana Bautzer et Lananh Nguyen à New York et Manya Saini à Bengaluru ; rédaction d'Anil D'Silva)