Morgan Stanley dépasse les estimations de bénéfices trimestriels

La conclusion de transactions a été pratiquement interrompue pendant la majeure partie de l'année dernière, l'appétit pour le risque ayant fortement diminué face à la détérioration rapide des conditions macroéconomiques et aux tensions géopolitiques.

Cette morosité fait suite à une année 2021 exceptionnelle pour les banquiers d'affaires de Wall street, qui ont conseillé des fusions et des rachats d'entreprises pour plusieurs milliards de dollars, tout en garantissant l'inscription à la cote de certains des plus gros clients ayant fait appel aux marchés publics depuis plus de dix ans.

Le ralentissement des activités de banque d'investissement a pesé sur le revenu net de Morgan Stanley, le faisant chuter de 12% à 12,7 milliards de dollars au quatrième trimestre.

Morgan Stanley conclut un quatrième trimestre aux résultats mitigés pour les grandes banques américaines.

Sur une base ajustée, la banque a gagné 1,31 $ par action diluée, contre les estimations des analystes de 1,19 $ par action, selon les données IBES de Refinitiv.

Le bénéfice applicable aux actionnaires ordinaires de Morgan Stanley pour les trois mois se terminant le 31 décembre était de 2,11 milliards de dollars, soit 1,26 $ par action diluée.