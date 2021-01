Morgan Stanley : hausse de moitié du bénéfice net trimestriel

Morgan Stanley publie un bénéfice net en progression de 51% à 3,38 milliards de dollars au titre du quatrième trimestre 2020, soit un BPA de 1,81 dollar, dépassant ainsi largement le consensus de marché.



Ses revenus ont grimpé de 25% à 13,6 milliards, les hausses des revenus des divisions 'institutional securities' (banque d'investissement et opérations de marché) et gestion de fortune ayant compensé le recul de ceux de la gestion d'investissement.



Sur l'ensemble de 2020, la banque d'affaires new-yorkaise a ainsi engrangé un bénéfice net en hausse de 22% à 11 milliards de dollars, soit 6,46 dollars par action, et des revenus en croissance de 16% à 48,2 milliards, des niveaux records.



