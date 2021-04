Morgan Stanley : bénéfice net trimestriel plus que doublé

Morgan Stanley publie un bénéfice net en progression de 142% à 4,12 milliards de dollars au titre du premier trimestre 2021, soit un BPA de 2,19 dollars, avec un retour sur fonds propres tangibles de 21,1%, contre 9,7% un an auparavant.



Ses revenus ont grimpé de 61% à 15,7 milliards, une croissance à laquelle ont contribué ses trois divisions 'institutional securities' (banque d'investissement et opérations de marché), gestion de fortune et gestion d'investissement.



'Nous avons finalisé l'acquisition d'Eaton Vance qui a porté la gestion d'investissement à plus de 1,4 trillions de dollars d'actifs, tandis que la gestion de fortune a engrangé des flux records de 105 milliards', souligne le PDG de la banque d'affaires, James Gorman.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.