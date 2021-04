Morgan Stanley : l'UE autorise l'acquisition de Tele Columbus

La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement communautaire sur les concentrations, l'acquisition du contrôle en commun de Tele Columbus (Allemagne) par Morgan Stanley et United Internet (Allemagne).



Tele Columbus est un opérateur de réseaux câblés à large bande et un fournisseur de services de téléphonie fixe, d'accès à Internet et de télévision en Allemagne.



La Commission a conclu que l'opération envisagée ne poserait aucun problème de concurrence.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.